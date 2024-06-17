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Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın babasına silahlı saldırı!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez’in babası silahlı saldırıya uğradı. Aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğrayan İgifredo Marquez Trujillo yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın babasına silahlı saldırı!

Kolombiya basınında büyük ses getiren habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez’in babası İgifredo Marquez Trujillo, ülkenin güneybatısında Valle del Cauca yönetim bölgesinde aracıyla hareket ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Timba kasabasında saldırıya uğrayan İgifredo Marquez Trujillo için bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. 

Aracına 6 kurşunun isabet ettiği Trujillo yaralanmadan kurtulurken, Marquez’den açıklama geldi. Babalar Günü’nde böyle bir saldırı yaşanması nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Marquez, babası, yeğeni ve 2 korumanın zarar görmediğini kaydetti. 

Öte yandan olaya yönelik Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X üzerinden paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayan Petro, Marquez ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti. Ayrıca saldırının soruşturulmasını da talep etti. 

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyeleri bulunuyor. Bu eski üyelerden oluşan Estado Mayısor Central (EMC) mensuplarının bölgede etkili olduğu da biliniyor. Hatta öyle ki bir süredir ordu, Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine operasyon düzenliyor. 

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