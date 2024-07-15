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Cumhuriyetçi Parti, 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday olarak seçti. Trump, Pensilvanya'daki mitingde suikast girişimine maruz kaldı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.07.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 23:17
Cumhuriyetçi Parti, 2024 başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday gösterdi

ABD'de yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti, eski Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday gösterdi. Açıklama, Milwaukee'de gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Kongrede, Trump'ın gerekli oyları aldığı belirtilerek, "Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçti." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI: JAMES DAVID VANCE

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurmuştu. Vance, 1984 doğumlu olup Ohio'da doğmuş ve lise eğitiminin ardından ABD ordusuna katılmıştır. 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak görev yapan Vance, Ohio Devlet Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı zamanda "Hillbilly Elegy" adlı biyografik kitabın yazarıdır ve bu kitap "en çok satanlar" listesine girmiştir.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ: PENSİLVANYA MİTİNGİNDE ŞOK SALDIRI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bu korkunç olayda, mitinge katılan bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir noktadan kürsünün bulunduğu alana birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirdi. FBI, yaptığı incelemelerin ardından, suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için aday gösterilmesi, ABD'nin siyasi sahnesinde büyük bir yankı uyandırdı. Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapmış ve bu süreçte pek çok tartışmalı politika ve karar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Başkanlığı süresince ekonomi, göç politikaları, dış ilişkiler ve özellikle ABD-Çin ilişkileri gibi konularda radikal adımlar atmıştı.

Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için kampanyasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Cumhuriyetçi Parti içindeki desteği güçlü olan Trump, seçmenlerine ekonomik büyüme, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve güçlü bir dış politika vaat ediyor. Başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği James David Vance ise muhafazakar politikaları ve Trump'a olan desteği ile biliniyor.

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