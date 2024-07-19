Demokratların yüzde 60'ı Kamala Harris'in Biden'ın yerine geçmesini destekliyor

ABD'de gerçekleştirilen AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinden çekilmesi durumunda Demokratların büyük bir çoğunluğu Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in liderliği devralmasını destekliyor. Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 6'sı, Harris'in Biden'ın yerine geçmesi durumunda "iyi bir iş çıkaracağını" belirtti. Ancak, bu oran genel seçmende oldukça düşük, sadece 10 yetişkinden 3'ü Harris'in iyi bir başkan olacağını düşünüyor.



KAMALA HARRIS DEMOKRATLARIN UMUDU

Ankete göre, Demokratların %60'ı Kamala Harris'in Biden'ın yerine geçmesini desteklerken, %20'si bu fikre karşı çıkıyor ve diğer %20'si ise yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyor. Bu sonuçlar, Harris'in parti içindeki güçlü konumunu ve Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda onun en güçlü adaylardan biri olduğunu gösteriyor.

Demokratlar arasında yüksek bir destek görmesine rağmen, genel seçmen Kamala Harris'in başkanlığı konusunda daha temkinli. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yarısı Harris'in iyi bir başkan olamayacağını düşünürken, sadece %30'u onun başkanlık görevinde başarılı olacağını öngörüyor. Bu temkinli yaklaşım, Harris'in kamuoyu nezdinde daha fazla kendini kanıtlama ihtiyacını ortaya koyuyor.



BIDEN'A ÇEKİLME BASKILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump karşısında zayıf bir performans sergileyen Biden'a yönelik sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilme baskıları artıyor. Biden'ın çekilmesi durumunda, Harris'in başkanlık yarışında en öne çıkan isimlerden biri olacağı görülüyor. Harris, Biden yönetiminde üstlendiği görevlerle dikkat çekmiş ve parti içindeki birçok önemli isim tarafından destekleniyor.

Harris'in başkanlığına ilişkin genel seçmen arasında farklı görüşler bulunuyor. Katılımcıların %50'si Harris'in iyi bir başkan olamayacağını belirtirken, %20'si yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor.

