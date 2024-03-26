DSÖ: “Gazze’deki 8 bin hasta tedavi için tahliye edilmeli”

İsrail’in Gazze’deki yoğun saldırısı, tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için büyük sıkıntılara neden oluyor. Bu duruma dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic, hastanelerinin İsrail saldırısı altında kaldığını belirtti. Hastaların Gazze Şerdi’ndeki Şifa Hastanesi’ne erişim sağlayamadıklarını ifade eden Jasarevic, Emel Hastanesi’ne yönelik yardımların da engellendiğini dile getirdi.

“Hastaneler kuşatma altında”

İsrail saldırıları sonucunda çok sayıda sağlık çalışanının öldürüldüğüne dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yer alan sağlık kuruluşlarına 400’den fazla saldırı düzenlendiğini ve 600’den fazla insanın da bu saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade etti.

“8 bin hasta tahliye edilmeli”

Bölgede yoğun saldırılar devam ederken, 8 bin hastanın tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizen Tarik Jasarevic, şu ana kadar sadece 2 bin hastanın tahliye edilebildiğini söyledi. Öte yandan Gazze’de 20 bin kadar sağlık çalışanının bulunduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic, bu kişilerin hastanelere ulaşamadığını da vurguladı.