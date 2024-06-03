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Esma Esad'ın ölüm iddiaları asılsız çıktı: Baas Partisi'nden resmi açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın ölüm iddiaları asılsız çıktı. Baas Partisi, bu haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 20:17
Esma Esad'ın ölüm iddiaları asılsız çıktı: Baas Partisi'nden resmi açıklama

Esma Esad öldü mü? Baas Partisi'nden resmi açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiğine dair iddialar büyük yankı uyandırdı. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu Baas Partisi tarafından yapılan resmi bir açıklamayla doğrulandı.

Baas Partisi'nden Yalanlama: Haberler Gerçek Dışı

Al Arabiya'nın bildirdiğine göre, Baas Partisi Esma Esad'ın ölümüne dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Partinin resmi açıklamasında, "asılsız haberlerin dolaşıma girdiği" vurgulanırken, vatandaşların yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almaları gerektiği ifade edildi.

Lösemi Tedavisi Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından, Esma Esad'ın sağlık durumu merak konusu olmuş ve spekülasyonlar artmıştı. Beş yıl önce meme kanserini atlatan Esma Esad'ın mevcut durumu hakkında net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmasa da, Baas Partisi'nin açıklaması ölüm iddialarının doğru olmadığını gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyada Hızla Yayılan İddialar

Sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiaları kısa sürede büyük bir bilgi kirliliğine yol açtı. Baas Partisi'nin açıklamasında, "haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği" uyarısı, bu tür spekülasyonların önüne geçilmesi amacıyla yapıldı.

Esma Esad'ın Sağlık Durumu: Gerçek Nedir?

Esma Esad'ın lösemi tedavisi gördüğü bilinirken, sağlık durumu hakkında resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan gelen açıklamalar ve Baas Partisi'nin yalanlaması, Esma Esad'ın ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

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