Filistin BM üyeliği için desteğini artırıyor: "Zamanı çoktan geldi geçti"

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in BM üyeliği için zamanın çoktan geldiğini belirterek uluslararası camiaya Filistin'i tanıma çağrısı yapıyor. Mansur'un bu çağrısı, Gazze'deki çatışmaların ateşkes talebinin BM Genel Kurulu'nda veto edilmesinin ardından geldi.



Mansur'un açıklamaları, Filistin'in BM üyeliği konusundaki kararlılığını vurguluyor. Gazze'de yaşananlarla ilgili de endişelerini dile getiren Mansur, uluslararası camiadan Filistin'e destek verme çağrısında bulunuyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ABD'nin iki devletli çözüme destek verdiğini belirterek, Filistin'in BM üyeliği talebine yaptıkları vetonun sebebini açıklıyor. Wood'un açıklamaları, ABD'nin Filistin'in tam üyeliğine karşı çıkmadığını ancak sürecin taraflar arasındaki müzakerelerle netleşmesini istediklerini gösteriyor.

Filistin'in BM üyeliği talebi, bölgedeki siyasi dengeleri ve uluslararası ilişkileri etkileyen önemli bir konu olarak gündemde kalıyor.