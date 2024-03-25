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Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması: Gazze için BMGK kararı memnuniyetle karşılandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararını olumlu bir adım olarak değerlendirerek memnuniyetlerini dile getirdi. Ancak, kararın daimi ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması gerektiğinin altı çizildi

Yayın Tarihi: 25.03.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 21:10
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması: Gazze için BMGK kararı memnuniyetle karşılandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, bu ateşkesin daimi ve sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, derhal ateşkes kararının onaylanmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, karar saldırıların tamamen durması için doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildi. Filistin halkına karşı saldırının durması gerektiği, yardımların sokulması ve zoraki tehcire engel olunması konusunda uluslararası oybirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm bunlara ayrıca işlevsel adımların ve İsrail'i cezalandırmanın da eşlik etmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, alınan kararın uygulanması konusunda üzerlerine düşen hukuki ve tarihi sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

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