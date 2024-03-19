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Filistin duyurdu: İsrail yıkıcı bir şekilde Refah’a saldırıyor!

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun hiçbir duyuru yapmadan Refah’a saldırı başlattığını duyurdu. İsrail’in dün akşam başlatmış olan saldıralar sonucunda, çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:52
Filistin duyurdu: İsrail yıkıcı bir şekilde Refah’a saldırıyor!

İsrail, Gazze’nin güneyinde yer alan Refah’a yıkıcı bir hava saldırısı başlattı. Yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine yapılan bu saldırılar sonucunda Filistinli yetkililer, çok sayıda insanın öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırı öncesi herhangi bir duyuruda bulunulmadığını da ifade etti.

“Tepkilerden kaçmak için duyuru yapmadılar”

Dün akşam saatlerinde İsrail’in Refah’a saldırı düzenlemesi sonrasında açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, aralarında kadınların ve çocukların da yer aldığı 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılmış olan yazılı açıklamada, İsrail’in uluslararası tepkilerden çekindiği için herhangi bir uyarı yapmadan saldırdığı da dile getirildi.

Açıklamada, Refah kentine sığınan 1 milyondan fazla insanın hayatının hiçe sayıldığına dikkat çeken yetkililer, saldırının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretlerine denk gelmiş olmasına da dikkat çekti.

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