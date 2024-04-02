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Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Forbes dergisi 2024'ün milyarderler listesini paylaştı. 2781 milyarderin yer aldığı listede Türkiye'den 27 isim yer alıyor. Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak listenin başında yer alırken, Murat Ülker 5,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 597'inci sırada gösterildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 23:20
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Forbes dergisi, 2024 yılının milyarderler listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 27 kişi yer aldı. Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer alırken, Türkiye'den Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,1 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk olarak 597'inci sırada gösterildi.

Forbes'un 38'inci kez yayımladığı Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının ve servetlerinin arttığını gösterdi. Milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artarak 2 bin 781'e yükselirken, milyarderlerin toplam serveti de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara çıktı.

Listenin ilk sırasında lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault yer alırken, ikinci sırada Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk ve üçüncü sırada ise ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer aldı.

Listenin en yaşlı milyarderi 102 yaşındaki Amerikalı sigorta kralı George Joseph iken, en genç milyarder ise 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt oldu.

En fazla milyarderin bulunduğu ülke 813 kişiyle ABD oldu. Türkiye'den ise 27 isim listede yer aldı. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 56,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise bu yıl Forbes'un listesine yeni katılan isimler arasında yer aldı. Baykar, dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelerek gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor.

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