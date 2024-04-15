Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Fransa lideri Macron: “İran’a ait dronları vurduk”

Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’e hava saldırısı düzenleyen İran’ın dronlarını vurduklarını açıkladı. Macron, İran’a ait olan bu dronların Ürdün hava sahasına girdiğini ve bu esnada Fransa’nın dronları vurarak engellediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:46
Fransa lideri Macron: “İran’a ait dronları vurduk”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek bazı açıklamalarda bulundu. Macron, İran’ın İsrail’e yapmış olduğu misillemeyi orantısız bulurken, İsrail’in bu saldırılar karşısında başarılı olduğunu altını çizdi. Fransa lideri, füze ve dronların hemen hemen hepsinin etkisiz hale getirildiğine işaret etti.

Diğer yandan Macron, Ürdün’ün de talebi ile İran’a ait ve Ürdün hava sahasına giriş yapmış olan dronların da Fransız uçakları ile vurulduğunu belirtti. Fransa’nın Ürdün’de askeri üssünün yer aldığına dikkat çeken lider, Ürdün hava sahasının ihlal edilmiş olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Orta Doğu’daki gerilimin sona ermesini arzuladıklarını ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı, dünya üzerindeki tüm çatışmaların ve saldırıların Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği zaman diliminde durdurulması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
4
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
5
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
6
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
7
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor