Fransa lideri Macron: “İran’a ait dronları vurduk”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek bazı açıklamalarda bulundu. Macron, İran’ın İsrail’e yapmış olduğu misillemeyi orantısız bulurken, İsrail’in bu saldırılar karşısında başarılı olduğunu altını çizdi. Fransa lideri, füze ve dronların hemen hemen hepsinin etkisiz hale getirildiğine işaret etti.

Diğer yandan Macron, Ürdün’ün de talebi ile İran’a ait ve Ürdün hava sahasına giriş yapmış olan dronların da Fransız uçakları ile vurulduğunu belirtti. Fransa’nın Ürdün’de askeri üssünün yer aldığına dikkat çeken lider, Ürdün hava sahasının ihlal edilmiş olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Orta Doğu’daki gerilimin sona ermesini arzuladıklarını ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı, dünya üzerindeki tüm çatışmaların ve saldırıların Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği zaman diliminde durdurulması çağrısında bulundu.