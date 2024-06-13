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G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi desteği! Kredinin kaynağı Rusya

G7 ülkeleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlama konusunda anlaştı. Anlaşmanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:03
G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi desteği! Kredinin kaynağı Rusya

G7 ülkeleri, Rusya'nın paralarından Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek

Dünyanın en gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 ülkeleri, İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya mali destek sağlama konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında, G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, Ukrayna'ya 2024 yılı sonuna kadar 50 milyar dolarlık kredi verecek.

Anlaşmanın büyük kısmını ABD garanti edecek olup, Avrupa ve diğer G7 ülkeleri de bu krediye katkı sağlayacak. G7 ülkelerinin maliye bakanları, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın toparlanmasına destek olmak üzere kullanılmasına yönelik ABD'nin önerisi üzerinde geçen ay nihai anlaşmaya varamamıştı. Ancak liderlerin zirvede anlaşmaya varmasıyla bu önemli adım atılmış oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu ve bu varlıkların yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor. Dondurulan varlıklar her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor ve G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmayı planlıyor.

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