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Galler Prensesi Kate Middleton, kansere karşı verdiği mücadele sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kansere karşı verdiği mücadele sonrası Trooping The Colour etkinliğinde halkın karşısına çıktı. Prenses, sevenlerine teşekkür ederek tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:14
Galler Prensesi Kate Middleton, kansere karşı verdiği mücadele sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı

Prenses Kate Middleton Kansere Karşı Mücadelesinde İlk Kez Halkın Karşısında

Uzun süredir halkın karşısında olmayan Galler Prensesi Kate Middleton, kansere karşı verdiği mücadelenin ardından Trooping The Colour etkinliğinde halkın karşısına çıktı. Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası ortadan kaybolan ve hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Prenses Kate, mart ayında yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

KANSER TEDAVİSİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Ocak ayında karın ameliyatı geçiren Prenses Kate Middleton, sonrasında kamuoyundan uzak kalmıştı. Mart ayında yayınladığı video mesajında kansere yakalandığını duyuran Middleton, o günden beri tedavi sürecine odaklanmış durumda. Prenses Kate, "Son birkaç aydır gelen destek mesajları beni çok etkiledi. Bu mesajlar William ve benim için gerçekten büyük bir fark yarattı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

PRINCESS KATE'İN MESAJI: "TEDAVİM BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEK"

Prenses Kate, Instagram'da yeşillikler içinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, sevenlerine bir mesaj iletti. "İyi bir ilerleme kaydediyorum; ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi, hem iyi günler hem de kötü günler var. O kötü günlerde kendinizi güçsüz, yorgun hissediyorsunuz ve vücudunuzun dinlenmesine izin vermek zorunda kalıyorsunuz. Ancak iyi günlerde, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde, iyi hissetmenin tadını çıkarmak istersiniz. Tedavim birkaç ay daha devam edecek" dedi.

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TROOPING THE COLOUR ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Aylardır hiçbir etkinliğe katılmayan ve görüntü vermeyen Prenses Kate Middleton, Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Resmi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu ailemle birlikte törene katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak tüm zorlukları henüz tamamen atlatmadığımın farkındayım" dedi.

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İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Tüm dünyanın gözünü diktiği Galler Prensesi Kate Middleton, kanserle savaştığını açıklamasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Prenses, Trooping The Colour etkinliğinde halkın karşısına çıkarak, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de halkın gösterdiği destek için teşekkür etti. kate

Prenses Kate, mesajında sabır ve teşekkür vurgusu yaptı. "Özellikle belirsizlik karşısında nasıl sabırlı olunacağını öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum zamanı kendime tanıyorum. Devam eden anlayışınız için ve hikayelerinizi benimle cesurca paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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