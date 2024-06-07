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Gazze'de bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısı 1,5 milyona ulaştı

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin açıklamasına göre, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilenler arasında bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:25
Gazze'de bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısı 1,5 milyona ulaştı

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda bulaşıcı hastalıklara yakalanan yerinden edilmiş Filistinli sayısı 1,5 milyona ulaştı. Ayrıca, İsrail saldırılarının neden olduğu diğer acil durumlar da detaylandırıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı vurgulanırken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ölen ve yaralananların sayıları da verildi. Bunun yanı sıra, BM'nin İsrail'i "çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye alması da tartışmalara yol açtı.

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin açıklamaları ise uluslararası alanda İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısını yineledi.

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