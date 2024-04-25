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Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34 bin 305’e çıkarken, toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 392’ye yükseldi

İsrail güçleri, Gazze’yi vurmaya devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana süren insanlık dışı saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34 bin 305’e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:00
Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34 bin 305’e çıkarken, toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 392’ye yükseldi

Gazze’de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının 202. gününde son durumu paylaştı. İsrail güçleri, son 24 saatte 43 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 64 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bakanlığın açıklamasına göre, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle, toplamda 34 bin 305 Filistinli yaşamını yitirdi ve 77 bin 293 kişi ise yaralandı.

Toplu mezarlardan çıkan cenaze sayısı da artıyor

Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34 bin 305’e çıktı

Gazze’de bulunan Nasır Hastanesi’nde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cenaze sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman’ın aktardığına göre, Nasır Hastanesi’nde bulunan 3 toplu mezardan çıkarılan cenaze sayısı 392’ye yükseldi.

Süleyman, cesetlerin bazılarında işkence izlerinin bulunduğunu, bazılarında ise infaz edilme izlerinin yer aldığını ifade etti. Açıklamada, bazı Filistinlilerin ise diri diri gömüldüğü belirtildi. Öte yandan toplu mezarlardan çocuk cenazelerinin de çıkarıldığı aktarıldı.

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