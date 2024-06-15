Gazze’de İsrail saldırıları devam ediyor! 15 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda büyük bir insani kriz yaşanıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar sonucunda 15 bin 694 Filistinli çocuk yaşamını yitiirirken 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk enkaz altında kayboldu ve 200 çocuk İsrail askerlerince kaçırıldı.



ÇOCUKLARIN DURUMU KRİTİK

Gazze’de yaşanan bu trajedi, çocuklar için son derece ağır sonuçlar doğuruyor. Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma nedeniyle engelli hale geldi. Ayrıca, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan 510'u annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuk yaşadıkları yerlerden göçe zorlanırken, 650 bin çocuğun evi yıkıldı. İsrail saldırıları nedeniyle 625 bin çocuk eğitim alamıyor. Gazzeli çocukların içme suyu bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Çocukların yüzde 98'i günlük 3 litreden az suya erişebiliyor.



SAĞLIK VE BESLENME SORUNLARI

Gazze'de 3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Ayrıca, anne karnındaki 60 bin bebek bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelerle karşı karşıya. İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinli bebeğin gerekli aşılarının yapılamadığı belirtiliyor.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL TRAVMALAR

Gazze'de 82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomları görüldü, bunlardan 29 bininde ciddi belirtiler tespit edildi. Kıtlığın tetiklediği yetersiz beslenme nedeniyle 33 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında. Temizlik malzemelerinin azlığı, zorunlu göç ve kalabalık barınma merkezleri nedeniyle Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız durumda.

Gazze’deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı. Bu durum, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.



Gazze'deki çocuklar, insani yardıma ve korumaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Uluslararası kuruluşların ve toplumun bu duruma yönelik acil ve etkili adımlar atması büyük önem taşıyor.