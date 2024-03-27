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Gazze’de tansiyon yükseliyor: İsrail Refah kentine hava saldırıları başlattı

Gazze Şeridi’nde yaşanan son gelişmeler, Refah kentine yönelik İsrail hava saldırıları ile uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 00:40
Gazze’de tansiyon yükseliyor: İsrail Refah kentine hava saldırıları başlattı

Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrasında İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları artarak sürüyor. İsrail’in saldırıları, uluslararası hukukun ihlali olarak görülüyor ve bölgede yaşayan siviller için ciddi tehdit oluşturuyor.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentine saldırı düzenledi.

İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılar, yaklaşık 2 milyon sivilin yaşadığı bu bölgede büyük yıkıma yol açtı. Saldırılar sonucunda bölgeden yükselen dumanlar, yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor.

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