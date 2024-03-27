Gazze’de tansiyon yükseliyor: İsrail Refah kentine hava saldırıları başlattı

Gazze Şeridi’nde yaşanan son gelişmeler, Refah kentine yönelik İsrail hava saldırıları ile uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.