Gazze'de un almak için sokağa çıkanlara yapılan İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sırasında açlıkla mücadele eden Filistinliler, un yardımı alabilmek için gece sokaklara döküldü. Ancak bu çaresiz yolculukları, İsrail güçlerinin katliamıyla son buldu.

Gazze'nin kuzeyinde, elektriğin olmadığı ve yıkılan yolların karanlığında bir torba un alabilmek için hareket eden Filistinliler, El-Kuveyt Kavşağı'nda bir araya geldi. Ancak İsrail güçleri, yardım almak için toplanan bu insanlara ateş açtı.

Saldırıda, en az 6 kişi hayatını kaybederken, 83 kişi de yaralandı. WAFA tarafından yapılan açıklamada, yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ise saldırı sırasında yardım taşıyan bir kamyonun hedef alındığını gösteriyor. Kamyon, bir torba unu evlerine götürmek için riske atan ve İsrail kurşunlarına hedef olan çok sayıda ölü ve yaralı Filistinliyi taşıyordu.