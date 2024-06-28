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Gazze’deki felaket büyüyor! 625 bin çocuk okula gidemiyor, gıda krizi derinleşiyor

UNRWA’nın Gazze’deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, bölgedeki yıkım, zorunlu göç ve korkunun Filistinlileri çaresiz bıraktığını belirtiyor. Gazze'de binlerce çocuk eğitimden mahrum, gıda krizi derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 19:48
Gazze’deki felaket büyüyor! 625 bin çocuk okula gidemiyor, gıda krizi derinleşiyor

UNRWA'DAN GAZZE İÇİN ACI DURUM TESPİTİ

Gazze’de devam eden yıkım ve insanlık dramı, Birleşmiş Milletler’in (BM) yakın doğudaki Filistinli mültecilere yönelik yardım ajansı UNRWA tarafından yapılan açıklamalarla bir kez daha gündeme taşındı. UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, bölgedeki yıkımın ve insanlık dramının boyutlarına dikkat çekerek Filistinlilerin yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Wateridge, BM'nin resmi hesaplarından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde her an bombardıman seslerinin duyulabileceğini belirtti. Bu korkunç durumun halkı çaresizlik içerisinde bıraktığını vurgulayan Wateridge, “Gazze halkı, yaygın yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda” dedi.

BÖLGEDEKİ DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

UNRWA yetkilisi, Gazze Şeridi'ndeki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti. İsrail’in saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım, zorunlu göçler ve sürekli artan korkunun Gazze'de insani durumu kritik bir noktaya getirdiği ifade edildi.

Wateridge’in açıklamalarına göre, Gazze’de gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Saldırılar nedeniyle pek çok aile temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

GAZZE’DE GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

UNRWA yetkilisinin açıklamalarını destekleyen bir diğer trajik haber de Gazze'de yaşayan 16 yaşındaki bir Filistinli kızdan geldi. BM Kadın Birimi'ne konuşan genç kız, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze’de gıda bulunamadığını ve marketlerde sebze ya da herhangi bir yiyecek bulamadıklarını belirtti. Genç kız, "Marketlerde sebze veya herhangi bir yemek yoktu. En kötü şeyleri yemek zorunda kaldık" diyerek yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi.

Genç kızın anlattıklarına göre, aileler buğday ununu hayvan yemiyle karıştırarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bu durumun, Gazze'deki gıda krizinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan yetkililer, Filistin halkının yaşadığı bu trajediye dikkat çekti.

GAZZE'DE EĞİTİM FELÇ OLDU

Gazze'de 625 binden fazla çocuk, 8 aydan uzun süredir okula gidemiyor. Bu çocukların 300 bini daha önce UNRWA okullarında eğitim görüyordu. Ancak bölgedeki sürekli bombardıman ve güvenlik sorunları, eğitim faaliyetlerinin durmasına neden oldu.

UNRWA personeli, çocukların okula dönmeleri için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyor ancak bu çabalar da sürekli saldırılar nedeniyle yetersiz kalıyor. İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara bile zaman zaman saldırılar düzenlendiği biliniyor. Bu durum, Gazze’de eğitim faaliyetlerini tamamen felç etmiş durumda.

İSRAİL SALDIRILARINDA SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 265 gündür süren saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen üç ayrı saldırıda 47 Filistinli yaşamını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 765'e, yaralananların sayısı ise 86 bin 429’a yükseldi. Gazze’deki sağlık ekiplerinin ve sivillerin, saldırılar nedeniyle yaralılara ve enkaz altında kalanlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığı belirtiliyor.

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