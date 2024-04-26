Haiti'de çete şiddeti ve protestolar sonrası Başbakan istifa etti

Başbakan Henry, ABD'nin Los Angeles kentinden Bakanlar Kurulu üyelerine yazdığı mektupta ve paylaşım platformu X hesabından paylaştığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirtti.



Mektubunda, "Mevcut durumu göz önünde bulundurarak hükümetimin istifasını sunuyorum. Bu vesileyle kabine üyeleri, kamu yönetimi, güvenlik güçleri ve bu süreçte destek olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Henry'nin istifasının ardından Maliye Başkanı Patrick Boisvert, başbakan vekili olarak atandı.

Haiti, şu anda siyasi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 9 kişilik bir geçiş konseyi tarafından yönetiliyor.

Hatırlanacağı üzere, Haiti'de silahlı çetelerin istifasını istemesiyle Port-au-Prince ve Croix des Bouquets bölgelerindeki iki cezaevine düzenlediği silahlı saldırılar sonucunda çıkan çatışmalarda yaklaşık 4 bin mahkum firar etmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaylar neticesinde hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgelerinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve ülkenin en büyük limanına gelen temel ihtiyaç ürünlerini taşıyan konteynerlerin düzenli şekilde çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.