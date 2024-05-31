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Hamas, Biden’in 3 aşamalı ateşkes planına olumlu bakıyor

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’de kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu yaklaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 23:57
Hamas, Biden’in 3 aşamalı ateşkes planına olumlu bakıyor

Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu baktığını açıkladı. Hamas yetkilileri, yapılan açıklamada Biden’ın sunduğu üç aşamalı planın, bölgedeki çatışmaların sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Biden’ın Üç Aşamalı Planı

Biden'ın açıkladığı plana göre, ilk aşamada 6 haftalık bir ateşkes süreci öngörülüyor. Bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve yaşlılar ile kadınların öncelikli olduğu bazı rehinelerin serbest bırakılması hedefleniyor. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların artırılması planlanıyor.

İkinci aşamada, taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler yürütülecek. Bu aşamada, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi planlanıyor. Geçici ateşkesin kalıcı bir çatışma sonlandırma sürecine dönüşmesi amaçlanıyor.

Üçüncü aşamada ise, Gazze’nin yeniden inşa süreci başlayacak ve taraflar ellerinde kalan ölü rehineleri teslim edecekler.

Hamas'tan Olumlu Yaklaşım

Hamas, Biden’ın önerilerine olumlu baktığını belirterek, bu planın bölgeye barış ve istikrar getirebileceğini ifade etti. Hamas yetkilileri, ABD'nin bu girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ve önerilen planın uygulanabilirliğini desteklediklerini açıkladı.

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