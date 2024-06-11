Hamas, BM’nin ateşkes teklifini kabul etti! İşte detaylar

Hamas: BM'nin ateşkes teklifini kabul ediyoruz

Hamas, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ateşkes kararını kabul ettiğini duyurdu. Bu önemli adım, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik umutları artırıyor.



Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, bu kararı Reuters’e verdiği bir demeçle duyurdu. Ebu Zuhri, Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini ve İsrail askerlerinin geri çekilmesi ve İsrail tarafından tutulan tutuklularla rehinelerin takas edilmesi konularında BMGK kararını kabul ettiğini belirtti.

Ebu Zuhri, “ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yoluyla saldırıyı derhal sona erdirmeye zorlama yönündeki taahhütlerini yerine getirme konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıyadır” dedi. Bu, Washington’un bu süreçte önemli bir rol oynayacağını ve İsrail’in bu karara uymasını sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor.

BMGK, ABD Başkanı Joe Biden’ın önerdiği ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen bir karar tasarısını kabul etti. Bu karar tasarısı, 15 üyeli BMGK’de 14 evet oyu alarak kabul edildi. İsrail’in, Biden’ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas’a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze’nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı belirtildi.