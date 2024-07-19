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Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin işgaline ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin hukuka aykırılığı vurgulayan danışma görüşünü açıkladı. Hamas, bu kararı memnuniyetle karşıladı ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 22:50
Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin işgaline ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşünü memnuniyetle karşıladı. Yazılı açıklamada, bu kararın işgalin sona erdirilmesi yönündeki gerekliliği vurgulaması ve faşist yerleşim sistemini teşhir etmesi nedeniyle memnuniyet ifade edildi. Ayrıca, işgalci hükümetlerin Filistin halkına karşı işlediği yaygın uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekildi.

UAD'NİN KARARI VE SONUÇLARI

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü halka açık bir oturumda açıkladı. UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu vurguladı.

UAD, İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da da işgalci olduğunu belirtti. Bu tespitler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama ve yardım veya destek sağlamama yükümlülüğünde olduğunu dile getirdi.

HAMAS'IN AÇIKLAMASI VE ÇAĞRISI

Hamas, bu kararı memnuniyetle karşıladığını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail işgaline son verecek önlemlerin değerlendirilmesi yönündeki talebinin, ciddi adımların atılması için acil eylem ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

Açıklamada, İsrail’in ABD yönetiminin tam desteği ve kapsamasıyla tüm uluslararası kararları görmezden geldiği belirtildi. Hamas, uluslararası topluma bu kararları uygulamaya zorlama çağrısında bulundu. İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına karşı işlediği hukuk ihlallerinin ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekildi.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma İsrail’in hukuka aykırı uygulamalarına karşı durma çağrısı yapıldı. Hamas, UAD’nin kararının, uluslararası toplumu İsrail’i işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlayacak adımlar atmaya teşvik etmesini umduğunu belirtti.

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