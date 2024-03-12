Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Yerli Üretim Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtarıldı

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait yerli üretim savaş uçağı Tejas, Rajasthan eyaletinde düştü. Sekiz yıl önce hizmete alınan uçak, ilk kez kaza geçirdi. Pilotun güvenli bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

Reuters tarafından yapılan açıklamada, olayın Hindistan'ın Sovyet döneminden kalma filosunu modernize etme çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi. Hava kuvvetleri yetkilisi, kazanın uçağın yirmi yılı aşkın bir süre önceki ilk test uçuşundan bu yana yaşanan ilk güvenlik sorunu olduğunu açıkladı.