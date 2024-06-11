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Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağını füzeyle hedef aldı

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlattığını açıkladı. Uçak, görevini tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:42
Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağını füzeyle hedef aldı

Hizbullah, İsrail'e Ait Savaş Uçağını Füzeyle Hedef Aldı

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Gece yarısı meydana gelen olayda, İsrail uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, uçağın görevini tamamlayamadan zorunlu olarak geri döndüğü ifade edildi.

Tekrar Ettiği Saldırı

Hizbullah, 6 Haziran'da yaptığı benzer bir açıklamada, yine aynı füze tipi ile bir İsrail savaş uçağını hedef aldığını duyurmuştu. Bu tür saldırıların, İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşılık olarak düzenlendiği belirtiliyor.

Hizbullah Mensuplarına Yönelik Saldırı

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında iki mensubunun yaşamını kaybettiğini açıkladı. Bilal Alladdin ve Abbas Muhammed Nasir isimli Hizbullah üyelerinin bu saldırıda öldüğü bildirildi.

Hizbullah'ın yaptığı bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin tırmanmaya devam ettiğini ve iki taraf arasındaki çatışmaların sürdüğünü gösteriyor. Hizbullah, İsrail'in hava sahası ihlallerine karşı sert tepki vermeye devam edeceğini belirtti.

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