Hizbullah ve Hamas'a para transferi yaptığı iddia edilen Lübnanlı vatandaş ölü bulundu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ABD Hazine Bakanlığı'nın Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı ölü bulundu.
Muhammed Srur isimli 57 yaşındaki döviz bürosu sahibi, birkaç gün önce kaçırılmış ve dün akşam saatlerinde Beyrut'un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulunmuştur.
Haberde, silahla vurularak öldürülen Srur'un vücudunda 3 kurşun izinin tespit edildiği belirtildi.
Lübnan İçişleri Bakanlığı olayın faillerinin bulunması için detaylı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2019'da yaptığı açıklamada Srur'un, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
Olayla ilgili detaylar şu şekilde:
Muhammed Srur, 57 yaşında bir Lübnan vatandaşıydı.
Srur, döviz bürosu sahibi olarak çalışıyordu.
ABD Hazine Bakanlığı, Srur'un Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2019'da yaptırım listesine almıştı.
Srur, birkaç gün önce kaçırıldı.
Srur, dün akşam saatlerinde Beyrut'un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulundu.
Srur'un vücudunda 3 kurşun izi tespit edildi.
Lübnan İçişleri Bakanlığı olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlattı.