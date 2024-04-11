Hizbullah ve Hamas'a para transferi yaptığı iddia edilen Lübnanlı vatandaş ölü bulundu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ABD Hazine Bakanlığı'nın Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı kaçırıldıktan birkaç gün sonra ölü bulundu.