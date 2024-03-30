Hollanda’da bir mekanda çok sayıda kişi rehin alındı

Hollanda’nın Ede kasabasında, bir mekanda çok sayıda kişi, silahlı bir şahıs tarafından rehin alınmış durumda. Hollanda polisi, olayın ardından bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı. Yaşanan bu durumla ilgili olarak ise “terörle ilişkili bir emare gözlemlenmedi” bilgisi de verildi. Ayrıca polis, bölgede çok sayıda güvenlik biriminin yer aldığını da ifade etti.

Verilen bilgilere göre, şahsın üzerinde silah ve patlayıcılar bulunuyor. Civardaki 150 evin ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede çok sayıda polisin yanı sıra bomba imha ekipleri de yer alıyor. Öte yandan Ede’ye gidecek ve bölgeden kalkacak tüm tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi de verildi.