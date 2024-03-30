Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Hollanda’da bir mekanda çok sayıda kişi rehin alındı

Hollanda’nın Gelderland ilindeki Ede kasabasında, çok sayıda kişinin silahlı bir şahıs tarafından bir barda rehin alındığı bilgisi verildi. Olaya dair yapılan açıklamalarda, durumun terör olayları ile bir ilgisine henüz rastlanmadığı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:26
Hollanda’da bir mekanda çok sayıda kişi rehin alındı

Hollanda’nın Ede kasabasında, bir mekanda çok sayıda kişi, silahlı bir şahıs tarafından rehin alınmış durumda. Hollanda polisi, olayın ardından bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı. Yaşanan bu durumla ilgili olarak ise “terörle ilişkili bir emare gözlemlenmedi” bilgisi de verildi. Ayrıca polis, bölgede çok sayıda güvenlik biriminin yer aldığını da ifade etti.

Verilen bilgilere göre, şahsın üzerinde silah ve patlayıcılar bulunuyor. Civardaki 150 evin ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede çok sayıda polisin yanı sıra bomba imha ekipleri de yer alıyor. Öte yandan Ede’ye gidecek ve bölgeden kalkacak tüm tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi de verildi.

İLGİLİ HABERLER

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Etrafına korku saçan en tehlikeli 4 burç belli oldu!

Etrafına korku saçan en tehlikeli 4 burç belli oldu!

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
4
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
5
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde
6
AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması
7
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Etrafına korku saçan en tehlikeli 4 burç belli oldu!

BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin