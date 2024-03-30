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Hollanda’da yaşanan kriz sona erdi: Şüpheli gözaltında

Hollanda’nın Ede kasabasında yaşanan rehine krizinin sona erdiği duyuruldu. Bir mekanda çok sayıda kişiyi rehin alan kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:51
Hollanda’da yaşanan kriz sona erdi: Şüpheli gözaltında

Hollanda polisi, sosyal medya üzerinden yaşanan rehin krizinin sona erdiğini duyurdu. Olayın terör amaçlı olmadığını belirten yetkililer, şüpheli şahsın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.

Üzerinden silah ve patlayıcı olan erkek şüphelinin, önce 3 rehineyi daha sonra da son rehineyi serbest bırakmasıyla yaşanan kriz sona erdi. Sonrasında ise kar maskesi takan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kasabada bulunan belediye binası, bir süreliğine olayın mağdurlarına ve tedbir amaçlı çevredeki evlerden tahliye edilenlere tahsis edildi.

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