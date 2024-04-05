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Hong Kong'ta vahşi maymun saldırısında "Monkey B" virüsü teşhisi konulan hasta yoğun bakımda

Hong Kong'da Kam Shan Milli Parkı'nı ziyaret eden 37 yaşındaki bir kişi, vahşi bir maymun tarafından saldırıya uğradıktan sonra "Monkey B" virüsü ile enfekte olduğu teşhisi kondu. Hastanın durumu kritik ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 00:07
Hong Kong'ta vahşi maymun saldırısında "Monkey B" virüsü teşhisi konulan hasta yoğun bakımda

Hong Kong'da, Kam Shan Milli Parkı'nda vahşi bir maymun saldırısına uğrayan ve "Monkey B" virüsü tespit edilen bir kişi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. 37 yaşındaki hasta, 21 Mart'ta Tsuen Wan'daki bir hastaneye ateş ve bilinç kaybı şikayetiyle başvurdu. Şubat ayında Kam Shan Milli Parkı'nı ziyaret ederken vahşi bir maymun tarafından saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Hastanın beyin-omurilik sıvısı analizinde "Monkey B" virüsü pozitif çıktı ve durumu kritik. Yetkililer, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve durumunun takip edildiğini belirtti.

Belirtiler ve Riskler

Makak maymunlarının ısırması ve tırmalaması sonucu insanlara bulaşabilen "Monkey B" virüsü, grip benzeri belirtiler gösterebilirken, ölümcül merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna yol açabilir. Virüsün insanlar arasında nadir bulaştığına dikkat çekilirken, virüsün Hong Kong'da ilk kez tespit edildiği vurgulandı.

Hong Kong sağlık yetkilileri, halkı vahşi maymunlarla temas etmekten kaçınmaları konusunda uyardı ve temas sonrasında ısırık veya çizik durumunda bulaşma riskini azaltmak için temas edilen bölgenin hemen yıkanmasını tavsiye etti.

Monkey B Virüsü Hakkında

İnsanlarda belgelenmiş ilk "Monkey B" virüsü vakası 1932 yılında görüldü. Virüs, daha önce ABD, Kanada, Çin ve Japonya gibi ülkelerde de tespit edilmişti.

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