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İngiltere’de mahalle isyanı yayılıyor: Leeds’te sokaklar savaş alanına döndü!

İngiltere’nin Leeds kentinde, sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını almak istemesiyle başlayan olaylar hızla büyüyerek tüm kente yayıldı. Gerginlikler, sokaklarda ciddi tahribata neden oldu ve birçok araç ateşe verildi. Olaylar, şehri adeta bir savaş alanına dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:58
İngiltere’de mahalle isyanı yayılıyor: Leeds’te sokaklar savaş alanına döndü!

Leeds’in Harehills bölgesinde, sosyal hizmetlerin göçmen bir ailenin dört çocuğunu evlerinden zorla alması, şiddet olaylarını tetikledi. Olaylar ilk başta mahallede yaşandı, ancak hızla şehir merkezine yayıldı. Çocukların alınmasının ardından protestolar başladı ve bu durum büyük bir kargaşaya yol açtı.

Sosyal Medyada Kaos Anları

Gözaltı işlemi sırasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar, olayların ciddiyetini gözler önüne serdi. Göstericiler, polis aracını devirdi ve çift katlı bir otobüsü ateşe verdi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, otobüsü yakanlar arasında çocukların da yer aldığı görüldü.

Polis ve Yangınlarla Mücadele

Protestoların yayılmasıyla birlikte, polis bölgedeki yolları kapatarak güvenliği sağlama çabalarına girişti. Göstericiler, taş, sopa ve scooterlarla bir polis aracına saldırarak aracı tahrip etti ve ters çevirdi. Ayrıca, çeşitli yerlerde çıkan yangınlar, güvenlik güçleri ve bölge halkının ortak çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlar nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

İngiltere İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, olayların ardından bir açıklama yaparak Leeds’teki şiddet eylemlerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cooper, “Bu gece Leeds’te yaşanan şok edici olaylar ve polis ile toplu taşıma araçlarına yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüm. Toplumumuzda bu tür düzensizliklerin yeri yoktur,” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmetlerin Müdahalesi

Sosyal hizmetler, Harehills bölgesindeki bir aileye akşam saatlerinde giderek dört çocuğu evlerinden zorla aldı. Bu müdahale, ailenin çocuklarından birinin birkaç gün önce yaralanarak hastaneye kaldırılması üzerine gerçekleşti. Çocuğun yaralanmasına kardeşinin neden olduğu öğrenilince, sosyal hizmetler aileye gelerek diğer üç çocuğu da alıp götürdü.

Göstericilerin Saldırıları

Olayların büyümesiyle birlikte, göstericiler bir çift katlı otobüsü ateşe verdi. Bu anlar, sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı ve otobüsü yakanların arasında çocukların da bulunduğu görüldü. Göstericiler, bir polis aracını taş, sopa ve scooterlarla hedef alarak ciddi hasar verdi ve aracı ters çevirdi.

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