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İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazının bulunması İHA tartışmalarını başlattı

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopterin enkazının bulunduğunu duyurdu. Ancak, enkazın bulunmasında kullanılan İHA'nın kimliği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:48
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazının bulunması İHA tartışmalarını başlattı

İran: Helikopter enkazını kendi İHA'larımızla bulduk

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yaşanan enkaz bulma süreci, ülkede ve sosyal medyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

İranlı yetkililer, enkazın ülkelerine ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıkladı. Ancak, sosyal medyada ise Türkiye'nin gönderdiği Akıncı İHA'sının enkazın yerini tespit ettiği iddiaları gündeme geldi. İran Kızılayı Başkanı Pirhossein Kolivan, operasyonun tamamen İranlı ekipler tarafından yürütüldüğünü ve dışarıdan yardım almadıklarını belirtirken, IRTV1 kanalının Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou ise, Türkiye'ye ait Akıncı İHA'sının helikopterin yerini tam olarak tespit edemediğini ve enkazın İranlı İHA tarafından bulunduğunu iddia etti.

Sosyal medyada, İranlı yetkililerin Türk İHA'sının kullanımına izin vermesini eleştirenlerin yanı sıra, Türkiye'nin İHA teknolojisinin başarısını öne çıkaran yorumlar da yapıldı. Tartışmalar, İran'ın İHA teknolojisi ve yetenekleri konusundaki iddialarını da gündeme taşıdı.

Olayın perde arkasında yaşananlar ve enkazın tam olarak kim tarafından bulunduğu hala netlik kazanmış değil. Ancak, bu durum, İran'daki İHA teknolojisi ve yetenekleri konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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