İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’da törenle karşılandı

Helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ve beraberindeki heyetin cenazeleri, başkent Tahran’daki Mehrabad Havaalanı’na getirildi. Burada cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın yanı sıra heyette yer alan diğerlerinin cenaze namazı, yarın (22 Mayıs) Tahran’da kılınacak. Cenaze namazı sonrasında ise tören, İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edecek.

Tahran’da yapılacak olan törende cenaze namazının İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırılması bekleniyor. Cenaze törenine, Türkiye’den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı belirtildi.