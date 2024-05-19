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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin konvoyunda helikopter kazası: Detaylar ortaya çıkıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin konvoyundaki bir helikopterin kaza yaptığı bildirildi. Kazanın ayrıntıları ve sonuçları hakkında bilgiler geliyor.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:52
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin konvoyunda helikopter kazası: Detaylar ortaya çıkıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza sonucu düştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin konvoyunda bulunan bir helikopterin kaza yaptığına dair haberler, İran devlet televizyonu tarafından duyuruldu. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte iki ülke sınırında bir baraj açılışına katılıyordu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi’yi taşıdığını iddia etti. Ancak Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi’nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini bildirdi.

Devlet televizyonu, Reisi’yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini aktardı. Reisi’nin konvoyunda toplamda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, “Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla” ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı. Bu durum, olayın ciddiyetini ve sonuçlarının ne olabileceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.

Bu olay, İran’da ve dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdı ve daha fazla bilgi bekleniyor. 

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