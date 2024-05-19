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İran İçişleri Bakanı'ndan son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı

İran İçişleri Bakanı'nın doğruladığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan konvoydaki bir helikopter zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 17:13
İran İçişleri Bakanı'ndan son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı

İran İçişleri Bakanı: Reisi’yi taşıyan konvoydaki helikopterlerden biri zorunlu iniş yaptı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte baraj açılışı için bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter kötü hava koşulları sebebiyle sert bir iniş yapmak zorunda kaldı." dedi. Ancak henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını belirtti. Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak sisli ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." şeklinde konuştu.

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