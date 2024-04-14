İran'ın İsrail'e Yönelik İHA saldırısı sonrası Pegasus Havayolları İran seferlerini iptal etti

İran, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Şam'daki konsolosluk yerleşkesine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik İHA saldırısı başlattı. İran, "Gerçek Söz" ismini verdiği operasyonunun amacını İsrail'in suçlarına karşı cezalandırmak olarak açıkladı.



Ancak İsrail'in savunma sistemleri sayesinde saldırı engellendi ve İran'ın İHA'ları etkisiz hale getirildi. Bu olayın ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

Pegasus Havayolları da bu gelişme üzerine bugün ve yarın için planlanan İran seferlerini iptal etti. İran'a yapılacak olan seferlerin iptal edilmesi, bölgedeki gerginliğin artmasından ve güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve buna karşılık olarak alınan tedbirler, bölgedeki siyasi ve askeri gerilimi daha da artırdı. Bu durum, havayolu şirketlerinin ve diğer kurumların bölgedeki seyahat planlarını etkilemeye devam edebilir.