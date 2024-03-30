İsrail 176 gündür saldırmaya devam ediyor: Öldürülen Filistinli sayısı 32 bin 705’e çıktı

İsrail, 7 Ekim’den beri Gazze’ye yoğun bir şekilde saldırıyor. Saldırıların 176. Gününde öldürülen Filistinli sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Gazze Şeridi’nde 82 Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı. Son saldırılarda 98 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi verildi.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de, İsrail saldırılarından dolayı 32 bin 705 Filistinli hayatını kaybederken, 75 bin 190 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kudra, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarındaki cenazelere ulaşılamadığını da ifade etti.