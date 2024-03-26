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İsrail BM Güvenlik Konseyi’nin kararını tanımayacağını duyurdu: “Ateşi kesmiyoruz”

Dün (25 Mart) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, ramazan ayı boyunca Gazze’de ateşkes yapılması ve bu ateşkesin kalıcı olması ile ilgili tasarı onaylanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise kararı tanımadıklarını dile getirerek “Ateş kesilmeyecek” cevabını verdi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:46
İsrail BM Güvenlik Konseyi’nin kararını tanımayacağını duyurdu: “Ateşi kesmiyoruz”

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze’de ateşkes yapılması ile ilgili karar tasarısını kabul etti. ABD ilk kez kararı veto etmeyerek çekimser kaldı. ABD’nin bu hamlesi sonrası Netanyahu, Washington’a yapacakları ziyaret iptal edeceklerini duyurmuş ve ABD’yi tehdit etmişti. Tüm bunlarla beraber İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, “İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas yok olana ve son esirimiz dönene kadar saldırılar devam edecek” açıklamasından bulundu.

14 evet 1 çekimser oy

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan Gazze’de ateşkes karar tasarısı, 14 evet ve ABD’nin 1 çekimser oyuyla kabul edilmişti. Bu karar ile birlikte, 7 Ekim’den bu yana ilk defa BM Güvenlik Konseyi, Gazze’de ateşkes talebini kabul etmiş oldu.

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