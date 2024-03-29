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İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 21:51
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı: Ölü sayısı artıyor

İsrail'den Gazze'ye Ölümcül Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Son olarak El Shejaiya bölgesinde gerçekleştirilen 2 ayrı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Acımasız Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylarda İsrail'in ölüm yağdırdığı bildirildi. El Shejaiya bölgesinde gerçekleşen 2 ayrı saldırıda, sivillere yardım götüren 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Uluslararası Toplumdan İsrail'e Sert Tepkiler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumdan sert tepkiler alıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar, insani yardım konvoylarının hedef alınmasıyla daha da acımasız bir boyut kazanıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede artan gerilimi de beraberinde getiriyor. Filistinliler, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini gösterirken, uluslararası toplum ise çatışmaların sona ermesi için çaba harcıyor.

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