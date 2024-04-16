İsrail’den İran’a misilleme açıklaması: “Bölgedeki diğer ülkeler zarar görmeyecek”

İsrail devlet televizyonu olan KAN, İran’a yönelik yapılması beklenen misilleme ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. KAN’a göre İsrail, yapacağı misilleme konusunda Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerini önden bilgilendirdi. İddialara göre İsrail, yapılacak olan misillemede, bölgede yer alan diğer ülkelerin zarar görmeyeceği konusunda teminat verdi.

Öte yandan İsrail’in “Kanal 12” televizyonu ise İsrail’in İran’a vereceği yanıtı kararlaştırdığını duyurmuştu. Kanalda yer alan habere göre İsrail, İran’a oldukça açık ve güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor.