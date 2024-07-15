İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! 2 kardeş öldü, 1 ağır yaralı

Lübnan’ın güney sınır hattında gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı, Bint Cubeyl ilçesindeki bir evi hedef aldı ve trajik sonuçlar doğurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu 14 Temmuz gecesi Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bulunan bir evi hava saldırısıyla vurdu. Bu saldırıda biri kız olmak üzere iki kardeş hayatını kaybederken, bir diğer kardeş ağır yaralandı.

ÖLENLER VE YARALILAR

Saldırıda ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı, ancak hayatını kaybedenlerin biri kız çocuğu olduğu belirtildi. Ağır yaralanan kız kardeş, hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralı kardeşin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan diğer olası kurbanları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yetkililer, enkaz altından başka yaralı ya da ölülerin çıkarılabileceğini belirtti.



Lübnan hükümeti ve uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını kınayarak, sivillere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Lübnan yetkilileri, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki barış çabalarını zedelediğini belirtti.

İsrail ordusu, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.