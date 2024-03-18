İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

7 Ekim’den bu yana, Gazze üzerinden yoğun saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez de binlerce Filistinlinin sığınmış olduğu Şifa Hastanesi’ne insansız hava araçları (İHA) ile saldırdı. İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari ise sabah saatlerinde ise konu ile ilgili olarak “hastane terör faaliyetleri için kullanılıyordu” şeklinde açıklamada bulundu.





BM’ye çağrıda bulundu: “Katliamı durdurun”

Yaşanan saldırı sonrasında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda Filistinlinin yaralanması üzerine Gazze’nin Sağlık Bakanı, katliamın durdurulması için Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulundu.

İsrail’in Kasım ayında da Şifa Hastanesi’ne saldırı düzenlediğini ve bu saldırıların tekrarlandığına dikkat çeken Bakan, hasta ve yararlılara, sağlık personellerine ve sığınmacılara yönelik olan bu katliamın durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Filistin Hükümeti ise İsrail’in hastanelere yönelik olan bu saldırılarının savaş suçu olduğunu belirtti. Ayrıca hükümet, bu saldırıların sonlandırılması konusunda tüm ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarını, İsrail’e baskı yapmaya davet etti.