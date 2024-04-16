İsrail Dışişleri Bakanı’ndan çağrı: “İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü olarak ilan edilmeli”

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan dünya ülkelerine çağrı geldi. Katz, 32 ülkeye mektup göndererek ve dünyanın önemli isimleri ile görüşerek, bazı taleplerde bulunduğu aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran’ın zayıflatılması ve saldırıların engellenebilmesi için, füze programına yaptırım uygulanmasını talep etti. Bununla beraber Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ‘terör örgütü’ olarak ilan edilmesi çağrısında da bulundu.





"Çok geç olmadan durdurulmalı"

Katz çağrılarını dile getirirken “çok geç olmadan İran’ı acil bir şekilde durdurulması şart” ifadelerini de kullandı.

İran saldırıları sonrasında İsrail’in nasıl karşılık vereceği tüm dünyada yakından takip ediliyor.