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İsrail durmuyor! Gazze'ye düzenlediği son saldırıda çoğu çocuk en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 Filistinli yaşamını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:56
İsrail durmuyor! Gazze'ye düzenlediği son saldırıda çoğu çocuk en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda, çoğunluğu çocuk olan en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Sivil Savunma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Aşur Ailesinin Trajik Kaybı

Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Aşur ailesine ait bir evin enkazından çoğu çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Bu acı olay, Gazze'deki sivil halkın yaşadığı trajedinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Abu Alba Ailesi ve Diğer Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının Abu Alba ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Evin enkazından çok sayıda kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, Şehy Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan bir evin enkazında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Cibaliya Mülteci Kampı ve Refah Saldırıları

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail savaş uçaklarının saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çadırlara Doğrudan Ateş Açılması

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara doğrudan ateş açması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı. Bu saldırılar, Gazze'deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı Verileri ve Sivil Altyapının Tahribatı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinlinin öldüğünü, 84 bin 712 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınıyor, bu da halkın güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

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