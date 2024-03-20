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İsrail evleri bombalıyor: Son 24 saatte 104 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının 166. gününde, hayatını kaybeden kişi sayısı 31 bin 923 oldu. Son 24 saatte 104 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 162 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:15
İsrail evleri bombalıyor: Son 24 saatte 104 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, bu kez deGazze Şeridi’nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir evi bombaladı. Evin bombalanması sonrasında 27 Filistinli ölürken çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaşanan son saldırılar sonrasında ise Filistin’de hayatını kaybeden insan sayısı 31 bin 923’e yükseldi. Sadece son 24 saatte 100’den fazla kişi, saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

İnsani yardımlara eşlik edenler de hedef alındı

Sonu gelmeyen saldırılarının yanı sıra İsrail, bölgeye insani yardım girişini de engelliyor. Özellikle su ve gıda konusunda ciddi bir sıkıntı yaşayan Filistinliler, saldırıların yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. İsrail, gelen insani yardımlar eşlik edenlere de bir saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda ise 23 Filistinli hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cenazeleri ise El-Ehli Bapdist’in morguna kaldırıldı.

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