Bist 100
9.814,19 0%

İsrail-Gazze çatışması: ABD, Gazze'ye yardım limanı inşa ediyor! 21 Nisan'da açılacak

ABD, İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı operasyonun ardından bölgeye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze Şeridi kıyısına bir liman inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 20:57
İsrail-Gazze çatışması: ABD, Gazze'ye yardım limanı inşa ediyor! 21 Nisan'da açılacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunun ardından bölge felakete doğru sürüklenirken, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için inşa ettiği liman tamamlanma aşamasına geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, limanın 21 Nisan'a kadar tamamlanacağını ve ilk yardım gemisinin bu ayın üçüncü haftasına kadar limana ulaşacağını açıkladı.

Bölgedeki savaşın Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte, her geçen gün İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı artarken, yardım girişlerinin engellenmesiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. ABD'nin bu limanı inşa etmesi, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD Savunma Bakanı Austin, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, limanın muhtemelen 21 Nisan'a kadar hazır olacağını ve ilk operasyonun bu ayın üçüncü haftasında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Liman inşası sırasında ABD kuvvetlerinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
4
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
5
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
6
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
7
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde

Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

EYT'yi kaçıranlara ikinci EYT piyangosu! Yeni şartlar 1999-2008 arasını bayram ettirecek

Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor