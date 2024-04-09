İsrail-Gazze çatışması: ABD, Gazze'ye yardım limanı inşa ediyor! 21 Nisan'da açılacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunun ardından bölge felakete doğru sürüklenirken, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için inşa ettiği liman tamamlanma aşamasına geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, limanın 21 Nisan'a kadar tamamlanacağını ve ilk yardım gemisinin bu ayın üçüncü haftasına kadar limana ulaşacağını açıkladı.

Bölgedeki savaşın Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte, her geçen gün İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı artarken, yardım girişlerinin engellenmesiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. ABD'nin bu limanı inşa etmesi, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD Savunma Bakanı Austin, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada, limanın muhtemelen 21 Nisan'a kadar hazır olacağını ve ilk operasyonun bu ayın üçüncü haftasında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Liman inşası sırasında ABD kuvvetlerinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.