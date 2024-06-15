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İsrail, Gazze'de UNRWA okulu ve çeşitli bölgeleri vurdu! Saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulu ve çeşitli bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma kararına rağmen sürüyor. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 15.06.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:30
İsrail, Gazze'de UNRWA okulu ve çeşitli bölgeleri vurdu! Saldırılar sürüyor

İSRAİL ORDUSU, REF'AH'TA UNRWA OKULU VE ÇEŞİTLİ BÖLGELERİ VURDU

-İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul ile çeşitli bölgeleri topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen devam ediyor.

UNRWA Okulu ve Sivil Bölgeler Hedefte

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Refah kentinin merkezinde bulunan UNRWA'ya bağlı bir okulu vurdu. Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmamakta. İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki alanlara da topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail zırhlı araçlarının Refah'ın en batı noktasındaki Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarılıyor. Bu bölgede zaman zaman Filistin direniş güçleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Direniş güçlerinin bazı İsrail askerlerini havan topuyla hedef aldığı bildirildi.

Gazze'de Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun saldırıları sadece Refah ile sınırlı kalmadı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı da İsrail tanklarının hedefi oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere toplam 37.266 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 85.102 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarında sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edildi. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak, sivillerin güvenli alanlara ulaşması engelleniyor.

İsrail'in Çocuklara Yönelik İhlalleri

Gazze'de 17 bin çocuk yetim kalırken, bu çocuklardan yaklaşık 510'u annesini kaybetti. İsrail ordusu en az 200 Filistinli çocuğu kaçırırken, Gazze'de 700 binden fazla çocuk yaşadıkları yerlerden göçe zorlandı. Saldırılarda 650 bin çocuğun yaşadığı evler yıkıldı. Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3.600 çocuk ise enkaz altında kayboldu. Ayrıca, 1.500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma sonucu engelli kaldı.

Gazze'deki çocuklar, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız durumda. Enkaz atıklarının yakılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında bulunuyor. Temizlik malzemelerinin azlığı, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle, Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı büyük risk taşıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki çocuklar, korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travmalar ve davranış sorunları yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.

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