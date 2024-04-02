İsrail, Gazze saldırıları sırasında yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Deyr el-Belah bölgesinde, bir sivil aracı hedef aldığını aktardı. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, World Central Kitchen (WCK) adındaki uluslararası gıda yardım kuruluşu hedef alındı. Saldırı sonrasında, yardım kuruluşunda çalışan yabancı uyruklu 4 kişinin ve 1 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Gazze’deki hükümet, yaşanan bu saldırıda bir Avustralyalı kadının, Birleşik Krallık’tan bir erkeğin ve Polonya uyruklu bir erkeğin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Diğer çalışanın ise kimliği tespit edilemedi. Ayrıca saldırı nedeniyle 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Yardım kuruluşundan ilk tepki

Merkezi ABD’de olan World Central Kitchen (WCK), sosyal medya hesabından yaşanan saldırıya tepki gösterdi. İnsani yardım çalışanlarının ve sivillerin asla hedef olmamasına dikkat çekildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, “bu olayın koşullarını anlamak için inceleme yapılıyor” ifadesini kullandı.