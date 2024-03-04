İsrail, Gazze'ye 3 bir koldan bomba yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GAZZE’YE İSRAİL SALDIRISI: 150. GÜNDE DE KAN AKTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugün de Gazze’nin kuzey, orta ve güney kesimlerine havadan, karadan ve denizden saldıran İsrail güçleri, çok sayıda evi bombaladı. Saldırılarda, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Mülteci kampları da saldırılardan etkilendi.



GAZZE’NİN GÜNEYİNDE 12 ÖLÜ



İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah şehrine saldırdı. Mısır sınırında bulunan ve 1,5 milyon insanın yaşadığı şehirde, Filistinli ailelere ait 2 ev bombalandı. Saldırıda, çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişi öldü.

KUZEYDE DE EVLER HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Gazze şehrinin doğusunda Ez-Zeytun, Es-Sabra ve Er-Rimal mahallelerinde 4 evi vurdu. Topçu atışlarıyla da bazı evler hedef alındı. Saldırılarda, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve öldü.

Beyt Lahya kasabasında da 2 evin bombalandığı ve yaralıların Cibalya’daki Kemal Advan Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

MÜLTECİ KAMPLARI DA VURULDU

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve Nuseyrat Mülteci Kampları’nda 2 evi daha bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.

Gazze’nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibalya Mülteci Kampı’nda da 2 evin İsrail güçleri tarafından vurulduğu ve yaralıların olduğu aktarıldı.