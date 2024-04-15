İsrail hava sahası İran'dan gelen insansız hava araçları tehdidi nedeniyle kapatılıyor

İsrail Havalimanları İdaresi, İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Yerel saatle 00.30'dan itibaren başlayacak kapanmanın ne kadar süreceğine dair henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, İran'dan gönderilen bir dizi İHA'nın ülkeye saldırı başlattığını açıklamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların İsrail hava sahasına saatler sonra ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Söz konusu saldırı ve alınan önlemler, bölgedeki gerginliği artırırken, İsrail'in İran'a karşı tepkisi ve gelecekteki adımları da merak konusu olmaya devam ediyor.