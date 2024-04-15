Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

İsrail hava sahası İran'dan gelen insansız hava araçları tehdidi nedeniyle kapatılıyor

İran'dan yapılan İHA saldırısı, İsrail'i harekete geçirdi ve hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:24
İsrail hava sahası İran'dan gelen insansız hava araçları tehdidi nedeniyle kapatılıyor

İsrail Havalimanları İdaresi, İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Yerel saatle 00.30'dan itibaren başlayacak kapanmanın ne kadar süreceğine dair henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, İran'dan gönderilen bir dizi İHA'nın ülkeye saldırı başlattığını açıklamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların İsrail hava sahasına saatler sonra ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Söz konusu saldırı ve alınan önlemler, bölgedeki gerginliği artırırken, İsrail'in İran'a karşı tepkisi ve gelecekteki adımları da merak konusu olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası ATM'lerinden maaş çekenlere müjde! Tek imzaya 12.000 TL ödeme verilecek

ATM'lerden artık bu banknotları çekemeyeceksiniz! Yarından sonra yeni sistem başlıyor

Bankadan değil PTT'den nakit destek! Düşük faizle 100.000 TL kredi hesapta

THY devasa maaşla personel alımını başlattı! Başvurudaki iki şarta dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
3
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
4
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
5
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
6
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
7
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi

ATM'lerden artık bu banknotları çekemeyeceksiniz! Yarından sonra yeni sistem başlıyor

Akbank 81 ildeki şubelerine duyurdu! 100.000 TL düşük faizli borç kapatma kredisi onayı çıktı

Bankadan değil PTT'den nakit destek! Düşük faizle 100.000 TL kredi hesapta

Akbank müşterilerine uyarı! 1 sene boyunca bedava uçma imkanı sağlanacak

Devlet kesenin ağzını öğrencilere açtı! Yaş şartını sağlayana 1250 TL karşılıksız destek

SSK, Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılacak! Yaş sınırını sağlayana SGK'dan müjde

THY devasa maaşla personel alımını başlattı! Başvurudaki iki şarta dikkat

Garanti Bankası SMS ile başvurana 6.250 TL nakit dağıtacak! 7'den 70'e tüm müşterilere müjde

Yarın sabah başlıyor! Ekmek fiyatlarında dev indirim geliyor

Günde 5 zeytin çekirdeği yiyen hastanenin yolunu unutuyor!

İş Bankası ATM'lerinden maaş çekenlere müjde! Tek imzaya 12.000 TL ödeme verilecek