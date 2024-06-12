İsrail hava saldırısında Hizbullah komutanı ve üç üyesi yaşamını kaybetti

İsrail Hava Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldü



İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları, Hizbullah Hareketi'nden yeni bir kayıpla sonuçlandı. Hareketin yaptığı açıklamaya göre, Hizbullah’ın güney sahasında önemli bir komutan olan Talib Sami Abdullah, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti. Abdullah ile birlikte Hizbullah üyeleri Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid de aynı saldırıda yaşamını yitirdi.

Lübnan yerel medyasının bildirdiğine göre, Talib Sami Abdullah 1969 yılında Lübnan’ın güneyindeki Adşit köyünde doğdu ve Hizbullah’ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından biri olarak biliniyordu.

Abdullah ve diğer Hizbullah üyelerinin ölümü, İsrail’in Lübnan sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği gece saldırısı sırasında meydana geldi. Bu kayıplar, Hizbullah ve İsrail arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda yaşanan ölümler arasına eklendi. Hizbullah’ın çatışmalardaki toplam kaybı, son ölümlerle birlikte 339’a yükseldi.