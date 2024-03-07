İsrail’in Batı Şeria hamlesi, Filistin’den yaptırım, Türkiye ve Almanya’dan kınama aldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde devam eden ve 31 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılarını sürdürürken, aynı zamanda Batı Şeria'da yeni bir yerleşim alanı inşa etme kararı aldı. İsrail hükümeti, uluslararası toplumun iki devletli çözüm önerilerine rağmen, Batı Şeria'da 3 bin 500 ek konutun yapılmasına onay verdi. Bu gelişme, Filistin Yönetimi tarafından sert bir şekilde kınanırken, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerden de eleştiriler geldi.

İsrail'in bu adımı, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırırken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumdan İsrail'in yerleşim politikasına karşı yaptırımlar uygulamasını talep etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in aldığı inşaat izinlerinin geri çekilmesi çağrısında bulunarak, bu politikanın iki devletli çözüm çabalarını baltaladığını ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail'e, işgal faaliyetlerine son verme çağrısında bulundu ve uluslararası hukukun daha fazla ihlal edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilirken, bölgedeki barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda geniş bir konsensüs bulunuyor. İsrail'in bu adımları, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde tepki çekmeye devam ediyor.